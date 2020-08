Cade in mare dal gommone, ragazza sfigurata dalle eliche

Cefalù - La 20enne ha riportato fratture al cranio e alla mandibola - "Le sue condizioni sono serie"

Cefalù – Cade in mare dal gommone, 20enne sfigurata dalle eliche del motore.

Tragedia al largo della costa di Cefalù, in Sicilia, dove ieri una giovane è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Giglio.

Alla guida del gommone un ragazzo di 18 anni su cui i militari della capitaneria di porto, coordinati dalla procura di Termini Imerese stanno facendo accertamenti. Non è chiaro infatti se il giovane avesse la patente per guidare il gommone, se era un natante che aveva bisogno di patente, e che manovra abbia compiuto per far cadere in mare l’amica.

La giovane andando a sbattere contro le eliche, avrebbe riportato fratture al cranio e alla mandibola e avrebbe perso diversi denti. “Le sue condizioni sono serie” fanno sapere dalla struttura ospedaliera.

La giovane in queste ore verrà sottoposta ad un intervento chirurgico per ridurre le fratture alla testa.

18 agosto, 2020