Caldo record e incendi in California, il governatore dichiara lo stato d’emergenza

Sacramento

Sacramento – La California continua a bruciare. Secondo le autorità sarebbero 27 attualmente gli incendi che stanno divampando nello stato americano. Per far fronte a questa situazione, il governatore della California, Gavin Newsome, ha dichiarato lo stato d’emergenza.

Lo annuncia su Twitter il profilo dell’Ufficio del Governatore della California. “Il Governatore Gavin Newsome – si legge nel post – ha dichiarato lo stato d’emergenza per aiutare a garantire la disponibilità di risorse vitali per combattere gli incendi che bruciano in tutto lo stato, che sono stati esacerbati dagli effetti dell’eccezionale ondata di caldo della costa occidentale e dai forti venti sostenuti”.

Gli scorsi giorni la California ha infatti raggiunto delle temperature elevatissime. Lo scorso fine settimana nella Death Valley sono stati raggiunti i 54,4 gradi. Secondo il Los Angeles Times, si è trattato della temperatura più calda registrata sulla terra dal 1913.

Hanno poi contribuito i temporali. Molti degli incendi che stanno interessando la California sono stati infatti causati da fulmini.

19 agosto, 2020