California devastata dagli incendi, dichiarato lo stato d’emergenza

Sacramento - Centinaia di persone evacuate e molti casi di blackout

Sacramento – Non si fermano gli incendi in California. Lo stato americano, dilaniato dai roghi, ha dichiarato lo stato d’emergenza.

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato di emergenza a causa degli incendi che stanno dilaniando lo stato americano fra le elevate temperature e i forti venti. “Stiamo mettendo in campo tutte le risorse disponibili per garantire la sicurezza delle comunità alle prese con i roghi in queste estreme condizioni climatiche”, ha affermato Newsom.

Tra le aree più colpite quella intorno a Sacramento, dove residenti e industrie stanno cercando di ottimizzare l’uso dell’energia elettrica in questo momento di emergenza. In diverse aree dello stato centinaia di persone sono state evacuate.

19 agosto, 2020