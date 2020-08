Calo delle prenotazioni, Ryanair taglia il 20 per cento dei voli per settembre e ottobre

Cronaca - La decisione è stata presa a causa delle restrizioni sui viaggi imposte in molti paesi per contenere i contagi

Cronaca – La compagnia irlandese low cost Ryanair ha annunciato che ridurrà del 20 per cento i voli previsti per settembre e ottobre.

La decisione è stata presa a causa del calo della domanda in seguito alle nuove restrizioni sui viaggi imposte in alcuni paesi europei per contenere i contagi da Coronavirus.

Ryanair ha specificato che i tagli si concentreranno soprattutto in paesi come Spagna, Francia e Svezia, dove i nuovi contagi hanno fatto sì che venissero introdotte nuove limitazioni sui viaggi, e sulla madre patria Irlanda, che ha imposto 14 giorni di quarantena ai viaggiatori provenienti dalla maggior parte dei paesi europei.

17 agosto, 2020