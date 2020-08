In cammino sulle vie dell’esilio di Santa Rosa nei giorni 4, 6, 13 e 20 settembre prossimi

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Le giornate di trekking naturalistico e religioso inizieranno con un percorso cittadino della lunghezza di cinque chilometri

Viterbo – (p.c.) – Nei giorni scorsi gli organizzatori dell’evento “In cammino sulle vie dell’esilio di Santa Rosa”, che fanno riferimento all’associazione culturale Take off, hanno confermato le date delle prossime passeggiate del 2020 che si terranno nei giorni 4, 6, 13 e 20 settembre prossimi.

Le giornate di trekking naturalistico e religioso quest’anno inizieranno con un percorso cittadino della lunghezza di circa cinque chilometri il 4 settembre prossimo, giorno della festa di Santa Rosa. Una visita approfondita sui luoghi della tradizione e del culto di Santa Rosa da Viterbo.

Proseguiranno poi nelle tre domeniche successive con i percorsi da Viterbo a Soriano nel Cimino e a Vitorchiano.

Una manifestazione, questa, che rievoca un fatto importante riguardante la vita della nostra Santa patrona, quello del suo esilio dalla città di Viterbo, subíto il 4 dicembre del 1250 e che ebbe le conseguenze di una condanna a morte, portando la Santa alla morte il successivo 6 marzo 1251.

Un itinerario rievocativo, turistico religioso di rara bellezza, tra boschi sorgenti e castelli medievali. Da Viterbo a Soriano nel Cimino, da Soriano nel Cimino a Vitorchiano, da Vitorchiano a Viterbo.

“Sarà una 16esima edizione nel rispetto delle norme anti contagio. Una manifestazione che, ormai, si è consolidata come uno tra gli appuntamenti più importanti del settembre viterbese – ha sottolineato Silvio Cappelli presidente dell’associazione culturale Take off – e che da diversi anni beneficia, tra gli altri, del patrocinio del Sodalizio Facchini di Santa Rosa e dell’associazione Gramas (rete delle grandi macchine a spalla), grazie all’interessamento della coordinatrice Patrizia Nardi e alla collaborazione fattiva di Massimo Mecarini, presidente dei Facchini e vicepresidente della rete. Quest’anno tutte le passeggiate saranno effettuate nel rispetto delle norme anti Covid-19 con prenotazione obbligatoria, muniti di mascherine sanitarie, distanziamento e quant’altro previsto”.

Accompagneranno il gruppo dei partecipanti, tra gli altri, oltre ad un equipaggio dei cavalieri del soccorso città di Viterbo, anche le guide turistiche e ambientali escursionistiche Anna Rita Properzi e Massimo Agneni.

L’iniziativa conterà sulla collaborazione fattiva anche da parte dei responsabili della Gea – gestione e educazione ambientale, Azzurra Benedetti e Gianfranco Pisa, che faranno accoglienza all’interno della tenuta di Sant’Egidio dove è stata recentemente restaurata l’antica chiesetta della Trinità.

Per l’organizzazione dei pasti è riconfermata la cucina di “Sapori Italiani” di Clelia Picano che, tra l’altro, fornirà anche piatti tipici medioevali come l’insalata di farro e i ceci con il rosmarino. Info: 3334912669 – 3382129568.

29 agosto, 2020