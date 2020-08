Camorra, il boss Raffaele Cutolo ricoverato in ospedale

Parma - Il 78enne è da decenni recluso al 41 bis

Parma – Il boss Raffaele Cutolo, fondatore della Nuova Camorra Organizzata, è stato trasferito giovedì scorso dal carcere di Parma in ospedale, a quanto pare per un aggravamento delle condizioni di salute e una crisi respiratoria.

Secondo il suo avvocato, il 78enne, detenuto al 41bis, non sarebbe lucido. “Non sappiamo esattamente quali siano le sue condizioni – ha precisato il legale – Quello che ci dicono è che la situazione è sotto controllo”.

Cutolo era già stato ricoverato per un periodo in ospedale a inizio anno. I giudici della sorveglianza avevano definito le sue condizioni non incompatibili con il carcere osservando, peraltro, che il carisma criminale del boss non sarebbe svanito, ma anzi rimane un simbolo per i gruppi che continuano, ancora oggi, a richiamarsi a lui.

4 agosto, 2020