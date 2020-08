Prima campanella Covid: “Scuole pronte a riaprire garantendo esigenze formative e diritto alla salute”

Acquapendente - Le indicazioni della dirigente Luciana Billi - Al via il 7, 9 e 11settembre i primi gruppi di recupero

Acquapendente – Riapertura delle scuole a Acquapendente, la dirigente dell’istituto onnicomprensivo “Leonardo da Vinci” Luciana Billi ufficializza le prime indicazioni organizzative per l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021.

“L’anno scolastico prende avvio in un clima di incertezze e di apprensioni, per il perdurare dell’emergenza Covid-19, insicurezze che, per il ruolo che ricopro, mi sento in dovere di attenuare”, dice rivolgendosi a studenti, famiglie, personale docente e Ata.

“E’ opportuno dare il giusto ‘peso’ alla criticità della situazione ma, valutate tutte le possibili strategie organizzative, è necessario favorire per quanto possibile lo svolgimento efficace della didattica, trovando il giusto equilibrio tra esigenze formative e diritto alla salute e sicurezza”, puntualizza la dirigente Billi, spiegando di avere già un piano A e un piano B.

“L’ufficio ha promosso dal mese di luglio tavoli di lavoro con il coinvolgimento delle figure professionali preposte (Rspp) e con i referenti degli enti locali (Comuni, Provincia), per verificare la disponibilità di spazi, quantificare le richiesta di organico aggiuntivo, definire un piano di acquisti (arredi, Dpi, altro), elaborare una articolazione organizzativa funzionale, efficace e sicura, per quanto possibile”, spiega la dirigente.

“In particolare – prosegue – tutte le scuole del I Ciclo (infanzia, primaria, secondaria di I grado), svolgeranno le attività didattiche in presenza, su disposizione ministeriale. Le classi delle scuole secondarie di II Grado, considerata la disponibilità ed adeguatezza di spazi interni ed esterni al numero complessivo di alunni iscritti, funzioneranno tutte in presenza (piano A), salvo sopraggiunti ed eventuali problematiche (trasporti, incremento dei contagi, altre disposizioni ministeriali). A tal proposito è stato già predisposto un piano integrato di didattica (piano B), con una ridotta percentuale di ore a distanza, non più di una giornata a settimana”.

“Per tutte le scuole – sottolinea Billi – sono stati acquisiti layout delle aule, planimetrie dei locali e percorsi interni di transito. L’ufficio ha già predisposto l’articolazione oraria degli ingressi e delle uscite che, per i plessi con un numero ridotto di porte di accesso, prevederà rigidi scaglionamenti. Non si prevedono, per ora, scaglionamenti per gli edifici con più entrate (scuole secondarie di II Grado)”.

L’intera informativa, sarà pubblicata nel dettaglio, in tempo utile all’inizio delle lezioni, previsto per il 14 settembre.

“Il continuo susseguirsi di protocolli, indicazioni operative e l’incerto andamento dei contagi, rende inopportuno pubblicizzare scelte organizzative che possono subire variazioni – avverte la dirigente – l’ufficio si riserva comunque di effettuare continui monitoraggi circa l’efficienza e funzionalità organizzativa e di intervenire con i dovuti adeguamenti”.

Relativamente ai percorsi di recupero e potenziamento, è stato predisposto il Piano Pai di istituto, con interventi integrati, in presenza e in modalità on line (sincrona e asincrona). “Anche in questo caso, si ritiene fondamentale per le discipline di indirizzo o le materie trainanti nel percorso di studi, promuovere interventi in presenza, a piccoli gruppi, in spazi e con orari distinti. I primi gruppi di recupero sono pianificati per le giornate del 7 – 9 e 11 settembre 2020, salvo diversa deliberazione collegiale. Sarà cura dell’ufficio comunicare agli interessati, nel dettaglio, orari, aule e ingressi”, spiega Billi.

Circa gli impegni collegiali, è stato invece predisposto un calendario di attività funzionali-progettuali separate per ordini di scuola, mentre sarà definita in itinere la tipologia di modalità (presenza, on line) per tutti gli impegni o per alcuni.

“Sono certa – conclude la dirigente – che il senso di responsabilità e il rispetto di corretti comportamenti, permetterà di avviare e proseguire serenamente questo particolare anno scolastico, salvo, eventuali altre misure di prevenzione (chiusure) che, ovviamente, esulano dalle scelte dell’istituto”.

28 agosto, 2020