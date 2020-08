Campi e ulivi continuano a bruciare

Il giornale di mezzanotte - Vetralla - Nuovo incendio, a pochi chilometri da quello scoppiato venerdì sulla strada Norchia

Vetralla – Ennesimo incendio, a fuoco uliveti e colture agricole.

I vigili del fuoco sono intervenuti, ieri, in località Carrozza, a Vetralla, per domare un rogo scoppiato in un campo.

Le fiamme sono divampate a pochi chilometri dall’incendio di venerdì sulla strada provinciale Norchia. Anche in questo caso erano andati a fuoco ulivi e anche un capannone con balle di fieno.

La segnalazione è arrivata ieri sera, intorno alle 19.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, anche la protezione civile.

16 agosto, 2020