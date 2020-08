Campionato italiano, finalmente Lupino!

Sport - Motocross - Il viterbese domina la gara di Castiglione del Lago e ritrova il sorriso: "Ho corso di rabbia e d'orgoglio"

Castiglione del Lago – (a.c.) – Riecco Alessandro Lupino. Dopo un periodo difficile, pieno di dubbi e avarissimo di risultati, il pilota di Viterbo torna ad assaporare il gusto della vittoria nella seconda prova del campionato italiano di motocross.

Sulla pista di Castiglione del Lago, a due passi dal Trasimeno, Lupino si presenta rinato, psicologicamente ancor più che fisicamente. E, dopo aver stampato la pole position nelle prove del sabato con oltre un secondo di vantaggio sugli inseguitori, in gara regala una prestazione che scaccia via tanti fantasmi, dominando nettamente entrambe le batterie.

Unico, piccolo errore a metà della prima manche, quando cade per superare un doppiato ed è costretto a uno sforzo supplementare per riprendere la prima posizione a Samuele Bernardini. Per il resto, Lupino ha sempre la situazione sotto controllo. Anche quando, durante la seconda manche, deve controllare il tentativo di fuga iniziale del giovane Nicholas Lapucci, il nome nuovo della classe Mx1.

“Oggi ho corso con la rabbia e con l’orgoglio – commenta a fine gara il pilota di Viterbo -. Ho passato un periodo molto difficile, mi ero addirittura preso una settimana di pausa per provare a riordinare le idee dopo tante gare deludenti. Invece oggi sono partito con la voglia di dimostrare, soprattutto a me stesso, che il vero Lupino non è quello che si è visto nelle ultime uscite. Penso di esserci riuscito e da questa vittoria voglio ripartire per dare una svolta alla stagione”.

Ora nella classifica del campionato italiano Lupino balza al secondo posto, a pochi punti dal capoclassifica Lapucci. Con due gare ancora da disputare (e la possibilità offerta dal regolamento di scartare il punteggio di una prova), tutto è diventato possibile.

A Castiglione del Lago prove positive anche per Alessandro Brugnoni, che si piazza dodicesimo di giornata nella classe Mx1 e risale al quindicesimo posto in campionato. Il civitonico è protagonista di buone partenze e gare grintose, corse tutte in battaglia in mezzo al gruppo.

Nella categoria Fast, cioè il raggruppamento di livello inferiore alla Elite, ci sono in gara altri due piloti della Tuscia. Per entrambi un ventisettesimo posto di giornata: il vetrallese Francesco Calisti lo conquista nella classe Mx1, mentre il sorianese Pierpaolo Anselmi nella Mx2.

Da segnalare, sempre per quanto riguarda i colori viterbesi, anche il secondo posto di Valerio Lata, romano ma tesserato col moto club Tuscia racing, nella prima finale del campionato italiano giovanile 125, corsa sempre a Castiglione del Lago.

31 agosto, 2020