“Candidatura di Massaini rafforza obiettivo di portare ragazzi preparati nelle amministrazioni”

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il coordinatore Lega Giovani Viterbo e responsabile enti locali Lega giovani Lazio Giovanni Congedi è soddisfatto della scelta di candidare a sindaco di Civita Castellana Matteo Massaini.

Scelta ricaduta su un militante e rappresentante della Lega giovani di Viterbo, già consigliere comunale e capogruppo al comune di Civita Castellana nella passata consiliatura.

Abbiamo sempre sostenuto che i giovani debbano avvicinarsi alle Istituzioni per portare la voce dei territori.

“Questa candidatura di Massaini – dichiara Congedi – rafforza il nostro obiettivo di portare ragazzi preparati nella amministrazione pubblica, passaggio molto importante proprio per conoscere e incarnare il proprio territorio adempiendo a quel servizio di rappresentanza che i cittadini ci chiedono”.

Soddisfatto il coordinatore regionale Lega giovani Lazio Marco Pietrandrea che per conto di tutti i giovani militanti considera la candidatura di Massaini una scelta che appaga il nostro impegno senza alcun compromesso bensì per migliorare e far crescere le persone e il territorio in un unicum identitario.

9 agosto, 2020