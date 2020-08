Roma - L'appello ai giovani del ministro della Salute Roberto Speranza

Roma – “Capisco che c’è la volontà di ricominciare a uscire, ma usate tutta la cautela possibile”. E’ questo l’appello del ministro della Salute Roberto Speranza ai giovani. Il suo intervento al Tg1.

“Capisco che c’è volontà di uscire, di vivere dopo i mesi di lockdown – ha aggiunto il ministro della Salute –… ma se i giovani contagiano genitori o nonni rischiano di produrre un danno reale. Al momento abbiamo lasciato tre regole fondamentali, che valgono per i giovani ma valgono per tutti: indossare la mascherina, obbligatoria al chiuso ma va indossata anche all’aperto se c’è il rischio di incrociare altre persone; il distanziamento di un metro; lavarsi le mani”.

Il ministro ha commentato la crescita di questi ultimi giorni dei nuovi casi di Coronavirus in Italia. “I dati di questi ultime settimane – ha precisato – non possono non preoccupare, anche se sono inferiori a quelli riscontrati in altri paesi europei”.

Speranza ha specificato che bisogna “rialzare il livello di attenzione, non possiamo assolutamente vanificare i sacrifici fatti dai cittadini”.

La precisazione poi sulla scuola. “Stiamo lavorando incessantemente – ha detto – la riapertura delle scuole, a metà settembre, in presenza e in tutta sicurezza, è una priorità per il governo”.

16 agosto, 2020