“Caro don Tito ricorderemo i tuoi insegnamenti che ci hanno aiutato a diventare grandi”

Acquapendente – Riceviamo e pubblichiamo – Caro don Tito.

“Al calar della giornata noi leviamo i cuori a te…”. Iniziava così una canzone che ci facevi cantare la sera quando, stanchi ma felici, ritornavamo a casa dopo una giornata trascorsa in tua compagnia al grest, al lago e presso il fiume Paglia.

Oggi ci hai lasciato, ma noi tutti ogni sera leveremo il nostro pensiero al cielo e ti ricorderemo.

Ricorderemo i tuoi insegnamenti che ci hanno aiutato nel nostro cammino per diventare grandi. Perché tu non sei stato per noi solo un prete, ma un amico, un fratello maggiore, uno al quale poter chiedere consigli e sostegno nei momenti di difficolta, non solo da adolescenti ma anche e soprattutto da uomini maturi.

Oggi tu sei sicuramente su quella stella in cielo che non è la più bella, ma che, come concludeva la stessa canzone, è sicuramente quella più vicina al Signore.

Grazie per tutto quello che hai fatto per noi.

I ragazzi del Grest di Acquapendente degli anni ‘60

19 agosto, 2020