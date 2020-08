“Caro governo, se voi chiudete le discoteche, io non vado più a scuola”

Milano - Gaia Bianchi, influencer che su Tik Tok ha oltre 1 milione di seguaci, ha fatto discutere per le sue parole

Milano – “Mi è appena arrivato un messaggio di merda: le discoteche chiudono. Io non ho parole raga, ve lo giuro, mi viene da piangere. Mettiamola così caro governo: se voi chiudete le discoteche, io non vado a scuola”.

Gaia Bianchi, influencer di 16 anni che vanta oltre 1 milioni di followers su Tik Tok e 400mila su Instagram, è stata sommersa dalle polemiche sui social dopo aver criticato la scelta di chiudere le discoteche. È diventato di tendenza su twitter l’hashtag #GaiaBianchiIsOverParty, con cui in molti hanno criticato le parole della giovane.

La 16enne ha poi voluto puntualizzare che il suo era solo un discorso “superficiale e ironico”. “Il problema non sono io che a 16 anni voglio andarmi a divertire e voglio andare a ballare – ha proseguito Gaia Bianchi -. Il problema sono quei quattro babbi che abbiamo al Governo che hanno tenuto le discoteche aperte fino a dopo Ferragosto. Ditemi voi chi a Ferragosto resta a casa. Io a Ferragosto ero in giro ed era pieno di gente, è una cosa scontata che la gente stia in giro tutta la notte. Che le discotechesarebbero state piene si sapeva ed era una cosa prevedibilissima”.

Lo scorso aprile la ragazza era finita nuovamente nella polemica perché, in pieno lockdown, aveva deciso di violare la quarantena per partecipare alla festa di compleanno di un suo amico. “Non ho scusanti e so di essere completamente dalla parte del torto – aveva commentato il gesto in quell’occasione -. So che siamo in una situazione critica e l’ho affrontata con superficialità e mi scuso. So di non aver dato il buon esempio. Mi vergogno di quello che è successo e cercherò di farmi perdonare. Una cosa del genere non si verificherà mai più”.

20 agosto, 2020