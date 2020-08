“Cartelli stradali nascosti dalla vegetazione e curve senza visibilità: esposto in procura”

Cronaca - Lo annunciano Baldinelli e Palma (lista civica impegno Comune per Carbognano) per le criticità sulla Sp 67 Via Falisca

Carbognano – Riceviamo e pubblichiamo – Qualche mese fa avevamo rappresentato insieme al consigliere Marco Caccia con una interrogazione e con un esposto inviato alla prefettura, alla Provincia di Viterbo e al Cotral, le gravi criticità presenti lungo il tratto della Sp 67 Via Falisca che da Carbognano porta in direzione Lago e Viterbo. La stessa cosa e successivamente per le altre strade provinciali a ridosso di Carbognano.

Dopo una serie di micro interventi che abbiamo documentato, oggi la situazione, anche grazie ad alcune segnalazioni da parte dei nostri concittadini, non abbiamo assistito agli interventi richiesti e ci domandiamo che cosa ne sia della super-provincia.

Cartelli stradali nascosti dalla vegetazione, curve senza visibilità sono ancora una realtà che creano condizioni di insicurezza per chi ogni giorno percorre quella strada. Ma la domanda delle domande è: chi controlla?

Nelle prossime ore presenteremo un esposto in Procura.

Rossano Baldinelli

Lista civica impegno Comune Per Carbognano

Marco Palma

30 agosto, 2020