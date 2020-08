Il giornale di mezzanotte - Due persone in difficoltà riportate a riva da carabinieri e vigili del fuoco

Ronciglione – Catamarano si ribalta in mezzo al lago di Vico.

Brutta esperienza ieri per due signori che erano usciti per un’escursione al lago di Vico con un catamarano.

Nel tardo pomeriggio, dopo le 18, il natante si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento e i due occupanti non sono più riusciti a riposizionarlo per poter tornare a riva.

I due, comunque, sono saliti sul catamarano ribaltato e lì hanno atteso i soccorsi che sono dovuti intervenire per riportarli a riva, anche perché l’incidente era avvenuto proprio al centro del lago di Vico in una zona lontana da tutte le spiagge e gli attracchi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Ronciglione e i vigili del fuoco di Viterbo.

24 agosto, 2020