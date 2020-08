Celebrazioni in basilica per Santa Rosa, occhio ai divieti

Viterbo - Comune - Dal 31 agosto al 6 settembre in largo Facchini di Santa Rosa e in via Santa Rosa

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Celebrazioni in basilica per la festività di Santa Rosa, attenzione ai divieti. Da oggi, 31 agosto, alle ore 20 del 6 settembre, sarà istituto il divieto di sosta con rimozione (0-24) e il divieto di circolazione veicolare in largo Facchini di Santa Rosa e in via Santa Rosa, nel tratto compreso tra largo Facchini di Santa Rosa e l’intersezione con via Casa di Santa Rosa (ord. n. 287 del 28/8/2020, polizia locale).

Comune di Santa Rosa

31 agosto, 2020