“Centri estivi per babini e ragazzi, arriva il contributo del comune”

Vitorchiano - Per favorire e implementare la realizzazione di iniziative extrascolastiche - Domande entro il 31 agosto

Vitorchiano – Riceviamo e pubblichiamo – Un sostegno concreto per favorire e implementare la realizzazione di iniziative extrascolastiche. È quello messo in campo dal Comune di Vitorchiano attraverso l’erogazione di un contributo economico ai partecipanti dei centri estivi diversi da quelli organizzati direttamente dall’amministrazione, così da abbattere la quota di partecipazione a carico della famiglia, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria Covid 19.

Il contributo è stabilito nella misura massima del 50% dell’importo speso e la richiesta dovrà pervenire entro il 31 agosto tramite mail all’indirizzo: comune.vitorchiano.vt@legalmail.it. Avviso pubblico e modulo per la partecipazione sono disponibili online.

“Queste misure in favore dei minori – dice il sindaco di Vitorchiano Ruggero Grassotti – assumono un’importante rilevanza socio – educativa, anche perché offrono un servizio qualificato alle famiglie e soprattutto ai genitori che lavorano. Come Comune cerchiamo di essere il più vicini possibili ai nostri cittadini: dall’inizio della pandemia sono state fortemente limitate se non del tutto escluse le attività di socializzazione, per poi tornare lentamente alla normalità, e le famiglie hanno subito ricadute economiche. La nostra iniziativa cerca di rispondere a queste due esigenze”.

“In tal modo – affermano gli assessori della Giunta – attraverso una azione sinergica, abbiamo voluto ampliare la possibilità di svago per una platea più ampia di minori rispetto a quelli che partecipano ai centri estivi organizzati direttamente dal Comune, concorrendo al sostegno delle spese di iscrizione fino al 50% dell’importo sostenuto dalle famiglie. L’Ufficio Affari Generali è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito”.

Comune di Vitorchiano

6 agosto, 2020