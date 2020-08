“Il centro di accoglienza Carpe diem è una zavorra ingestibile”

Orte - Il commento del segretario generale del sindacato Mosap Fabio Conestà: "Serve un presidio di polizia in tempi brevissimi"

Orte – “Per il controllo del centro di accoglienza ‘Carpe Diem’ non si puo’ ‘cogliere l’attimo’ a ogni pie’ sospinto inviando carabinieri, anche da altre stazioni, volanti della polizia e finanzieri. Il centro per come è non puo’ stare in piedi. Si tratta di ordine pubblico e sicurezza per la tutela della cittadinanza di Orte”.

Lo afferma il segretario generale del sindacato di polizia Mosap Fabio Conesta’ che gia’ era intervenuto nei giorni scorsi chiedendo che ad Orte ci fosse un posto di polizia permanente, richiesta accolta dal prefetto e dal questore.

“Il centro di accoglienza e’ una zavorra ingestibile – continua il segretario del Mosap – e mi associo al grido di allarme del Nuovo sindacato carabinieri nelle persone di Gianluca Mancini segretario regionale e Giuseppe Mancuso segretario provinciale di Viterbo i quali dettagliatamente hanno illustrato le difficoltà dell’Arma ogni qualvolta vengono ‘dirottati’ presso il ‘Carpe Diem’ lasciando scoperto non solo il territorio di Orte ma anche di altri comuni vicini da cui spesso vengono chiamati gli altri colleghi carabinieri. Chiediamo dunque – conclude Conesta’ – di risolvere subito questa delicata situazione e dare atto in tempi brevissimi ad un presidio della polizia di Stato”.

10 agosto, 2020