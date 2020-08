Centro estivo gratuito per i bambini delle elementari dal 30 agosto al 4 settembre

Canepina - Da lunedì a venerdì dalle7,30 alle 13,30 - C'è tempo fino a domattina per le iscrizioni

Canepina – Centro estivo gratuito dal 31 agosto al 4 settembre per i bambini della scuola primaria, c’è tempo fino alle 10 di domani, sabato 29 agosto, per presentare le domande.

La cooperativa Avvenire assegnataria di un fondo per i progetti Outdoop Education di enti del terzo settore, con il patrocinio del comune finalizzato a sostenere le esigenze delle famiglie, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, organizza per un ulteriore periodo il centro ricreativo estivo per bambini della scuola primaria a partire dal 31 agosto a titolo gratuito.

Tuttavia l’emergenza sanitaria Covid-19 impone nuove procedure di svolgimento delle attività e di accesso alle stesse. Per poter procedere all’attivazione dei centri estivi si è dovuto attendere le disposizioni del governo e l’emanazione delle “Linee guida” di settore, che dovranno essere scrupolosamente e responsabilmente rispettate ed attuate da tutte le parti. Linee Guida che risultano comunque fortemente restrittive.

L’inizio delle attività è previsto il 31 agosto e il termine il 4 settembre, da lunedì a venerdì, con orario dalle ore 7,30 alle ore 13,30, e si svolgeranno presso gli immobili della ex scuola primaria. Sono ammessi bambini residenti di età compresa tra 6 e 10 anni compiuti (classe V primaria anno scolastico 2019/20) fino ad un numero massimo di 30. La presenza sarà subordinata al rispetto delle norme di contratto emergenza Covid.

Il modulo di iscrizione dovrà pervenire all’ufficio protocollo del comune entro e non oltre le ore 10 del 29 agosto 2020, esclusivamente tramite invio all’indirizzo mail comunedicanepina@libero.it. Per chiarimenti e problematiche di invio contattare lo 0761-750990.



I richiedenti dovranno dichiarare: condizione lavorativa di entrambi i genitori anche in compatibilità smart-warking ed eventuale condizione di disabilità del minore, ovvero la documentata situazione di fragilità della famiglia.

28 agosto, 2020