Nuovo centro estivo gratuito a Vitorchiano

Comune - Sarà disponibile dal 24 agosto al 4 settembre per i bambini della scuola primaria

Vitorchiano – Riceviamo e pubblichiamo – A Vitorchiano un nuovo centro ricreativo estivo gratuito dal 24 agosto al 4 settembre 2020. La cooperativa Avvenire, assegnataria di uno specifico fondo della regione Lazio per i progetti di outdoor education di enti del terzo settore, organizza con il patrocinio del comune di Vitorchiano due ulteriori periodi settimanali del centro ricreativo estivo riservato ai bambini della scuola primaria.

Le iscrizioni vanno effettuate entro e non oltre il 21 agosto 2020 tramite e-mail.

“Nel nostro comune un’ulteriore opportunità di realizzare iniziative extrascolastiche in questa estate 2020 – dichiara Ruggero Grassotti, sindaco di Vitorchiano – con il fine di sostenere le esigenze delle famiglie, soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria. Queste misure in favore dei minori assumono una notevole rilevanza socio-educativa, offrendo un servizio qualificato alle famiglie e ai genitori impegnati nel lavoro. L’amministrazione comunale continua a essere il più vicina possibile ai concittadini, favorendo il ritorno alla normalità in condizioni di sicurezza e offrendo sostegno alle difficoltà economiche causate dalla situazione Covid-19″.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare l’ufficio segreteria del comune di Vitorchiano oppure consultare il sito istituzionale del comune.

Comune di Vitorchiano

19 agosto, 2020