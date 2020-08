“Chi critica il sindaco viene ‘bannato’ dal suo profilo Facebook…”

Lettere al direttore - Viterbo - Il racconto di una cittadina, Ida Margottini, che afferma che gli è stata tolta la possibilità di commentare i post di Giovanni Arena

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Buongiorno direttore,

mi chiamo Ida Margottini, sono una cittadina viterbese e, anche se per motivi di lavoro, mi trovo fuori città, mi sta a cuore il posto in cui vivo e quindi seguo quello che accade a Viterbo e spesso soffro per il senso di impotenza che mi trovo a vivere in questo periodo di lontananza.

Pensavo di averle viste tante in vita mia ma questa è veramente troppo.

Come tanti cittadini viterbesi seguo l’operato del nostro sindaco Giovanni Arena e la sua giunta, attraverso il suo profilo Facebook. Ho commentato varie volte i suoi post e spesso ho fatto notare al signor sindaco, come del resto altri cittadini fanno, le condizioni pietose in cui versa la città di Viterbo.

Premetto che non ho mai offeso il signor Giovanni Maria Arena con parole pesanti o appellativi inopportuni, mi sono sempre limitata a fargli notare le lacune che ha questa amministrazione e ho risposto ai suoi commenti con i link di alcune foto (alcune anche prese da Tusciaweb) dove si vede molto bene come sono ridotte piazze, strade e vicoli di questo capolavoro di città.

Al contrario, invece, mi ha dato della presuntuosa, della prevenuta, insignificante. Poco fa mi è arrivato un messaggio di un’amico che mi chiedeva di controllare il profilo di “Giovanni Arena sindaco”, con la curiosità che si addice ad una scimmia, l’ho fatto.

Sa cosa ho scoperto caro direttore?

Il signor sindaco ha tolto la possibilità a me e altri cittadini viterbesi di esprimere il proprio pensiero togliendoci la possibilità di commentare. Adesso sarà felicissimo, avrà un profilo pieno di consensi di donnine che lo acclamano e ominicchi che gli leccano il culo. Potrà finalmente bearsi delle lodi sdolcinate dei suoi sudditi e sguazzare nell’ipocrisia oltre che nella sozzeria.

Lo immagino quando aprirà il suo profilo Facebook e leggerà solo commenti di lode, sarà tronfio di boria e spocchia pensando “io so io e voi non sete un cazzo!”. Se potessi vorrei suggerire al signor sindaco di far fare un bel cartellone turistico all’ingresso della città con su scritto “Benvenuti nella città dei Papi dove non è previsto dissentire all’opero del Podestà”.

Ida Margottini

24 agosto, 2020