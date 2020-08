Chiama la polizia per denunciare un cliente, ma gli agenti scoprono una stanza del sesso

Milano - Arrestato il titolare di un centro massaggi per sfruttamento alla prostituzione

Condividi la notizia:











Milano – Il titolare chiama la polizia perché un cliente del suo centro massaggi aveva importunato una dipendente, ma dopo i controlli del locale da parte degli agenti viene arrestato per sfruttamento della prostituzione.

È successo nel primo pomeriggio di lunedì quando la polizia è intervenuta nel centro massaggi dopo la richiesta d’aiuto del titolare, secondo il quale un cliente aveva importunato una sua dipendente durante il massaggio.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto il cliente non c’era più. Hanno allora proceduto a controllare il locale per assicurarsi che non ci fosse alcun pericolo. Entrando in una stanza, i poliziotti hanno però trovato una dipendente del centro massaggi intenta a consumare un rapporto sessuale con un cliente.

Secondo quanto riportato sul sito della questura di Milano, il titolare del centro massaggi ha anche ammesso di percepire una consistente percentuale sull’incasso della prestazione sessuale. L’uomo, un peruviano di 26 anni, è stato arrestato. Ora dovrà rispondere di sfruttamento della prostituzione.

Condividi la notizia:











19 agosto, 2020