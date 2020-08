“I giardini pubblici di Orte Scalo di notte vanno chiusi”

Il giornale di mezzanotte - Politica - Marco Tofone (Lega) presenta nuove richieste alla maggioranza "contro l'incuria, il degrado e la criminalità"

Orte – (a.c.) – Chiusura nelle ore notturne dei giardini pubblici di corso Garibaldi a Orte Scalo. È una delle richieste protocollate ieri dal presidente del consiglio comunale Marco Tofone (Lega), che, da poco passato in minoranza, incalza l’amministrazione Giuliani sul tema della sicurezza.

Tofone sostiene che “il forte rischio che il giardino si trasformi in una piazza di spaccio e di reati è ormai evidente”, visto che “nelle ore notturne si notano sempre più spesso persone dedite al consumo di bevande alcoliche e presumibilmente di sostanze stupefacenti”.

Da qui la richiesta di chiusura, che si estende anche ai giardini di fronte alla stazione ferroviaria e alla scalinata che collega corso Garibaldi a via del Lavatoio, considerata “preda di individui dediti all’alcool e all’utilizzo di bottiglie di vetro”.

Oltre alle chiusure, l’esponente della Lega chiede anche l’installazione di impianti di videosorveglianza nei giardini, sia di Orte Scalo che di Petignano, dove “incuria e sporcizia si palesano troppo spesso”.

Sempre nel “pacchetto sicurezza” di Tofone trova posto la richiesta, per i soli mesi di agosto e settembre, di vietare agli esercizi commerciali del comune la vendita di bevande alcoliche in vetro o in lattina tutte le sere dalle 21 alle 7.

8 agosto, 2020