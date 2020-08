Il giornale di mezzanotte - Montefiascone - Giovedì sulla pagina Facebook del comune: “Terminate le pulizie. Il risultato è una zona pulita, curata e sicura” – Ma purtroppo non è così

Condividi la notizia:











Montefiascone – Cimitero tra erbacce, sporcizia in terra e fontanelle non funzionanti.

Era di giovedì pomeriggio il post della pagina ufficiale del comune di Montefiascone che annunciava la fine dell’intervento di manutenzione nel cimitero.

Ma purtroppo non tutta la zona è stata pulita e in alcune parti regnano erbacce, sporcizia e molto altro.

Il post di giovedì pomeriggio del comune annunciava: “Terminate le pulizie al cimitero. Ogni parte dell’area è stata sottoposta ad interventi mirati di pulizia e manutenzione. Il risultato è una zona pulita, curata e sicura”.

In allegato ben cinque foto dell’area sistemata che ritraevano la parte vecchia del cimitero.

Purtroppo altre aree sono in stato di abbandono.

La zona maggiormente degradata, che richiede urgenti interventi di manutenzione, è quella dei tunnel dove al loro interno ci sono fiori secchi, foglie, plastica e resti di vasi in terra.

Per non parlare dei lavandini e dei rubinetti.

In particolare dei sette rubinetti che si trovano nel tunnel superiore in un’area apposita quattro funzionano e tre no.

In uno di quelli funzionanti i tubi di scarico sono però rotti con il risultato che l’acqua scende direttamente sui piedi del malcapitato allagando la pavimentazione.

Mentre gli altri lavandini della zona sono pieni di sporcizia, simbolo di una mancata manutenzione e pulizia.

Fotogallery: Il degrado al cimitero

Inoltre sotto ad una scala del tunnel ci sono resti di guaina di precedenti interventi o di lavori edili.

Girando invece in altre zone del cimitero in alcuni punti l’erba non è tagliata e ci sono cartacce e plastica in terra.

In particolare in una scalinata del cimitero nuovo ci sono calcinacci, foglie, plastica, sassi, parti di fili elettrici e fiori secchi lasciati in terra. In altre scalinate della parte vecchia ci sono fili elettrici scoperti e scalini rovinati.

Situazione simile anche intorno ai blocchi 12, 13 e 14 dove nella parte superiore ci sono anche qui resti di fiori, erbacce e plastica, soprattutto negli angoli della pavimentazione.

Vicino ad una fontanella nella zona del tunnel settore 16 sono ammassati molti mazzi di fiori ormai secchi in attesa che qualcuno li tolga.

Fortunatamente anche ieri, nonostante il comune ha annunciato la fine dell’intervento, alcuni operai stavano ancora lavorando e pulendo la parte vecchia del cimitero.

Si spera che anche le altre zone, dai blocchi 12-13-14 alle parti dei tunnel possano avere la manutenzione che meritano per dare decoro e dignità ad un luogo che deve avere il massimo rispetto.

Condividi la notizia:











22 agosto, 2020