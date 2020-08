Viterbo - Dal 24 al 28 agosto cinque giorni di proiezioni organizzate da Tuscia Film Fest e Immagini dal sud del mondo nell’ambito dell’Estate viterbese

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il cinema torna in piazza San Lorenzo a Viterbo. Dal 24 al 28 agosto 2020 il Tuscia Film Fest e Immagini dal sud del mondo, in attesa delle edizioni 2020 dei due eventi previste in autunno, propongono cinque giorni di proiezioni dedicate al meglio del cinema italiano e internazionale della recente stagione cinematografica.

L’iniziativa rientra nel programma dell’Estate viterbese che il Comune di Viterbo, causa emergenza Covid-19, ha concentrato ad agosto e settembre in piazza San Lorenzo, storica arena del Tuscia Film Fest.

Due film italiani, due internazionali e un lungometraggio d’animazione sempre “made in Italy”: questo il programma che partirà lunedì 24 agosto con Odio l’estate, commedia diretta da Massimo Venier e interpretata dal trio Aldo, Giovanni, Giacomo con Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria Di Biase e Massimo Ranieri.

Martedì 25 agosto ecco il pluripremiato In viaggio verso un sogno – The peanut butter falcon, diretto da Tyler Nilson e Michael Schwartz con protagonisti Zack Gottsagen, Shia LaBeouf, Dakota Johnson.

Il giorno seguente (mercoledì 26 agosto) appuntamento con il cinema d’animazione e con La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti, tratto dal romanzo di Dino Buzzati con le voci di Toni Servillo, Antonio Albanese, Andrea Camilleri e Corrado Guzzanti.

Giovedì 27 agosto ecco Sorry we missed you, presentato in concorso al Festival di Cannes 2019 e ultimo lavoro del maestro del cinema inglese Ken Loach.

Chiusura di programmazione (venerdì 28 agosto) con il cinema italiano: in programma Gli anni più belli di Gabriele Muccino interpretato da Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Nicoletta Romanoff ed Emma Marrone.

Tutte le proiezioni avranno inizio alle 21,15 e i biglietti d’ingresso potranno essere acquistati in biglietteria ogni sera o in prevendita attraverso i siti del Tuscia Film Fest (www.tusciafilmfest) e di Immagini dal sud del mondo (www.ismcinema.it) o presso il Museo Colle del Duomo di Viterbo (piazza San Lorenzo, 8; tutti i giorni dalle 10 alle 19).

Dopo questa anteprima estiva, la diciasettesima edizione del Tuscia Film Fest avrà invece luogo, per la prima volta nella sua storia “indoor”, dal 7 al 13 dicembre 2020 al Teatro dell’Unione di Viterbo.

Anche con Immagini dal sud mondo, storica rassegna promossa da Aucs onlus, l’appuntamento sarà dall’8 ottobre al 17 dicembre 2020 presso il Cinema Lux, i Circoli Arci e nei comuni della Provincia.

6 agosto, 2020