I cinghiali rubano il pc a un nudista, lui li rincorre sotto gli occhi divertiti degli altri bagnanti

Berlino – C’è un uomo nudo che rincorre un cinghiale e i suoi due cuccioli che gli hanno rubato una borsa gialla. Il tutto sotto gli occhi divertiti di altri bagnanti che si gustano la scena piuttosto bizzarra.

Se non fosse per le foto che hanno immortalato la scena, sarebbe davvero difficile crederci. E invece è successo davvero a Teufelssee, un lago a ovest di Berlino che da diversi anni è frequentato da molti nudisti.

Ad aver documentato l’episodio è stata l’attrice tedesca Adele Landauer, che è riuscita a scattare le divertentissime immagini dell’uomo che rincorre gli animali.

Stando a quanto raccontato da Landauer, l’uomo aveva tutti i buoni motivi per rincorrere disperatamente i cinghiali davanti a tutti. Nella borsa gialla che gli avevano rubato c’era infatti il suo computer portatile. Prima di pubblicare le foto, l’attrice ha chiesto al nudista il permesso di farlo. Si sono una bella risata insieme e lui le ha dato l’ok.

In poco tempo le immagini hanno fatto il giro dei social diventando virali. In tutto questo, non si sà se poi alla fine il nudista è riuscito a recuperare il suo pc o se i cinghiali sono riusciti a mettere in salvo il bottino.

7 agosto, 2020