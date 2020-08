Cinque vite strappate via in un mese sulle strade della Tuscia

Viterbo - Raffaele, Maurizio, Fabio, Francesco e Tiziano sono i nomi delle vittime di tragici incidenti avvenuti in provincia di Viterbo dal 26 giugno a oggi

di Paola Pierdomenico

Viterbo – Cinque vite strappate via sulle strade della Tuscia.

Raffaele, Maurizio, Fabio, Francesco e Tiziano. Sono i nomi delle cinque vittime di tragici incidenti stradali avvenuti in provincia di Viterbo nell’ultimo mese. Cinque giovani vite che se ne sono andate all’improvviso, lasciando vuoti incolmabili.

Era il 23 giugno quando Raffaele Trua, ex pallanuotista di 21 anni, stava viaggiando a bordo della sua moto sulla Sammartinese. A un tratto, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito fuori strada per poi schiantarsi violentemente contro un albero nei pressi del cimitero di San Martino al Cimino.

Troppo gravi le ferite riportate. Il giovane è stato soccorso, trasportato d’urgenza al Gemelli e per circa tre giorni ha lottato come un leone, fin quando il suo cuore ha smesso di battere. Una morte che ha sconvolto il capoluogo, dove Raffaele era conosciuto e ben voluto da molti.

Poco più di una settimana dopo, il primo luglio, Maurizio Pagliaroli, 47enne maresciallo dell’Aves, è morto nei pressi di una curva sulla Tuscanese. Si trovava con la sua Ducati sulla serie di tornanti poco prima di arrivare al paese quando è avvenuto lo schianto violentissimo che gli è costato la vita.

A bordo, con lui, c’era la moglie che è rimasta gravemente ferita, ma non in pericolo di vita. I due avevano appena festeggiato l’anniversario e stavano andando al mare per una passeggiata. Purtroppo, non sono mai arrivati a destinazione.

Nemmeno 5 giorni dopo, il 6 luglio, di pomeriggio il violentissimo scontro tra due macchine sulla Cassia, a Sutri, che è costato la vita a Fabio Fontana, 59enne di Roma. La sua Smart, dopo uno scontro con una Punto, è andata a finire nella cunetta oltre il guard-rail. Completamente distrutta. Fontana è morto sul colpo sotto gli occhi del figlio, giovanissimo, che stava in macchina con lui.

Il 27 luglio un drammatico scontro sulla provinciale Molinella, a Soriano nel Cimino, ha spento gli occhi di ghiaccio di Francesco Squitieri, 33enne originario del Nord, ma da tempo a Civita Castellana, che era sulla sua Harley Davidson, quando dopo uno scontro in cui sono stati coinvolti anche il furgoncino di un corriere e un bus Cotral, ha tragicamente perso la vita. Tutto è successo in un attimo. Francesco è morto sul colpo.

E solo ieri mattina, la moto del 28enne di Montefiascone Tiziano Vettori, si è schiantata contro il guard rail in una curva sulla Verentana all’altezza del supermercato Conad di Marta. A dare l’allarme un’automobilista che ha visto il mezzo, acceso, ancora incastrato. Il suo corpo però era a circa 150 metri dal punto in cui è avvenuto il violento urto. Rientrava da una visita alla sua fidanzata ed era a bordo della sua passione, la moto… che purtroppo gli è costata la vita.

Paola Pierdomenico

3 agosto, 2020