Claudio Cordova ospite di Humanae vitae

Trevignano Romano - Il 6 agosto l'autore del volume "Gotha – Il legame indicibile tra ‘ndrangheta massoneria e servizi deviati"

Trevignano Romano – Riceviamo e pubblichiamo – Prosegue il progetto legato al tema della legalità, quale strumento di prevenzione da attuare anche sul piccolo territorio.

Da questo punto di vista, Trevignano e Bracciano si pongono da tempo come sentinelle. Prova ne sia il fatto che abbiamo già ospitato giornalisti impegnati come Paolo Borrometi e figure di spicco come il Capitano Ultimo.

Durante la tre giorni invernale all’insegna della letteratura, del giornalismo d’inchiesta e della legalità abbiamo avuto come graditi ospiti:

Floriana Bulfon, autrice de “I Casamonica”, libro inchiesta edito da Rizzoli su uno dei clan più potenti e pericolosi di Roma, gravemente e colpevolmente sottovalutato per anni.

Dario Cirrincione, autore de “I figli dei boss” (edizioni San Paolo) storie di giovani nati in famiglie malavitose e che cercano un riscatto, possibilità per una vita diversa, scelta da loro.

Dina Lauricella, autrice di “Il codice del Disonore” (Einaudi), laddove la D sta per Donne, donne di ‘Ndragheta, donne che uccidono e donne che vengono uccise in nome di un codice spietato.

Oltre agli autori sono stati e saranno nostri ospiti esperti del settore quali l’avvocato Antonio Ingroia, la Arcangela Galluzzo delegata alla legalità per il comune di Fiumicino, Dania Mondini giornalista del Tg1 e membro dell’associazione antimafia Antonino Caponnetto, la giornalista Raffaella Fanelli, don Antonio Coluccia e altri.

Il viaggio ricomincia il prossimo 6 agosto con Claudio Cordova, autore del volume “Gotha – Il legame indicibile tra ‘ndrangheta massoneria e servizi deviati”, edito da PaperFirst. Cordova dialogherà con Salvatore Giuffrida (Repubblica), Arcangela Galluzzo (Quote Merito), Emiliano Minnucci (consigliere regionale Lazio). Il vicesindaco di Trevignano, Luca Galloni, e il presidente di Humanae Vitae, Gianluigi de Benedittis, accoglieranno quanti vorranno partecipare a questo importante incontro. La splendida voce di Stefania di Michele ci leggerà alcuni brani tratti dal libro.

Ci teniamo in questa occasione a ringraziare i nostri nuovi compagni di viaggio dell’associazione In Itinere.

E ne approfittiamo per segnalarvi subito il secondo appuntamento, che si svolgerà il 18 agosto, sempre a Trevignano e che vedrà protagonista Giovanni Fasanella e Gianluca Zanella.

Vi aspettiamo numerosi e vi invitiamo a seguire i nostri profili Facebook e Instagram per restare sempre aggiornati.

Associazione culturale Humanae vitae

2 agosto, 2020