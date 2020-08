Colpevole di blasfemia, condanna a morte per un cantante

NIgeria - Il 22enne sarà impiccato - A marzo ha composto una canzone in lode a un imam "superiore" al profeta Maometto

Condividi la notizia:











Nigeria – E’ stato condannato a morte per impiccagione per aver osannato in uno dei suoi testi un imam considerato “superiore” al profeta Maometto.

L’alta corte della sharia dello stato nigeriano di Kano ha emesso una sentenza di morte per un giovane musicista gospel di 22 anni riconosciuto colpevole di blasfemia. Yahaya Sharif-Aminu a marzo ha composto una canzone, fatta circolare su whatsApp ai suoi fan, in cui esprime ammirazione per un imam della confraternita musulmana di Tijaniya, originaria del Senegal. Le lodi cantate dal giovane lasciano intuire una considerazione che supera quella per il profeta Maometto. Così la decisione dell’alta corte: il giovane sarà condannato a morte.

Da quando è stata diffusa la canzone, il 22enne, popolare soprattutto all’interno della sua confraternita, si è dovuto nascondere per la rappresaglia della popolazione che ha bruciato la sua casa e quella della sua famiglia e ha manifestato giorno dopo giorno davanti al quartier generale della polizia perché venisse arrestato.

Per l’esecuzione dell’impiccagione manca solo la firma del governatore di Kano.

Condividi la notizia:











11 agosto, 2020