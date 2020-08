Colpiva le macchine parcheggiate con una racchetta da tennis, arrestata

Milano - La donna aveva già precedenti penali

Milano – Colpiva le macchine parcheggiate con una racchetta da tennis, danneggiando carrozzeria e specchietti.

È successo nella notte tra domenica e lunedì in via Menabra, a Milano. Gli agenti della polizia hanno sorpreso così una donna di nazionalità albanese, 43 anni, che stava colpendo alcune macchine parcheggiate, racchetta in pugno.

I poliziotti sono quindi intervenuti e hanno arrestato l’autrice dell’episodio vandalico per danneggiamento aggravato. La donna aveva già precedenti penali.

31 agosto, 2020