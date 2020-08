Il compagno la picchia, lei finge di ordinare una pizza e chiama la polizia

Torino - L'uomo è stato arrestato per lesioni personali e allontanato dalla casa

Torino – Ha chiamato facendo finta di ordinare una pizza a domicilio, ma dall’altro capo del telefono c’era la polizia.

È questo lo stratagemma con cui a Torino una donna sudamericana ha chiesto aiuto senza destare i sospetti del compagno violento. Poco prima della chiamata, infatti, l’uomo era rientrato in casa. Si era accorto che il televisore non funzionava bene e ha cominciato ad accusare del malfunzionamento la donna e il bambino di lei di dieci anni.

Poi, dopo aver rotto lo schermo del televisore, ha alzato le mani su entrambi. È stato proprio in quel momento che alla donna, terrorizzata per il figlio e per se stessa, è venuta in mente l’idea della chiamata alla finta pizzeria. Ha fatto quindi finta di voler prendere una pizza per il figlio e si è appartata per fare la telefonata.

Quando l’operatore della polizia ha risposto alla chiamata, ha compreso che stava succedendo qualcosa e che non si trattava di un errore. Ha quindi mandato immediatamente una volante all’indirizzo che gli era stato fornito dalla donna, tenendola allo stesso tempo in linea per darle alcuni utili consigli su come sottrarsi a ulteriori aggressioni.

