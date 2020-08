Museo di palazzo Nuzzi, ecco il progetto

Il giornale di mezzanotte - Orte - Il sindaco Giuliani pubblica il video realizzato da Raffaele Ascenzi e Luca Cosimi: "L'edificio più bello della città diventerà un polo turistico e culturale"

di Alessandro Castellani

Condividi la notizia:











Orte – “Questa è la nostra idea per la valorizzazione culturale e turistica dell’edificio più bello di Orte”. Il sindaco Angelo Giuliani usa queste parole per accompagnare la pubblicazione sul suo profilo Facebook del video del modello 3d per il nuovo museo che nascerà nella sede comunale di palazzo Nuzzi.

L’opera è realizzata dagli architetti Raffaele Ascenzi e Luca Cosimi, che hanno unito in un montaggio di circa 3 minuti la vista assonometrica della nuvola di punti, il virtual tour della nuvola di punti e dell’allestimento, i modelli fotogrammetrici e il concept del progetto.

Giuliani parla di un “polo culturale multimediale”, dove troveranno spazio le aree espositive tematiche sulle principali attrazioni della città di Orte (il porto romano di Seripola, i cunicoli di Orte sotterranea, l’età medievale), ma anche locali per conferenze e ricerca scientifica. Oltre a un programma per consentire le visite virtuali del palazzo su internet.

Il progetto, però, andrà avanti a step. “Iniziamo con un primo stralcio di lavori già finanziati dalla regione per 300mila euro – spiega il sindaco -. Con questi realizzeremo un’esposizione al piano terra, utilizzando i locali degli uffici comunali che sono stati trasferiti nell’ex caserma. E intanto, credo già a settembre, riapriremo i sotterranei del palazzo”.

Giuliani ha intenzione di coinvolgere la diocesi, per estendere il progetto di polo culturale anche al museo diocesano, e l’università della Tuscia, per avviare il restauro degli affreschi di palazzo Nuzzi lasciando all’ateneo l’utilizzo di alcuni locali dell’ultimo piano dell’edificio.

La stanza del Cardinale, attualmente ufficio del sindaco, rimarrà come sala di rappresentanza. Per quanto riguarda la sala del consiglio comunale, conserverà la sua funzione, ma con una nuova struttura. “Tutti gli altri spazi – precisa Giuliani – compresa la sala delle Bandiere, saranno utilizzati per esposizioni e per conferenze, eventi e qualsiasi cosa che abbia a che fare con la cultura e l’arte”.

“L’obiettivo finale – continua il sindaco – è trasformare palazzo Nuzzi nel centro di un percorso turistico e culturale che coinvolga tutta la città. I visitatori che vengono a Orte, spesso vengono per vedere una cosa sola, perché magari non sanno che ci sono altri luoghi che vale la pena visitare. C’è bisogno di un’attrazione che faccia da collante tra tutte le bellezze che abbiamo da offrire, in modo da prolungare la permanenza dei turisti in città e, di conseguenza, aumentare l’indotto economico”.

Alessandro Castellani

Condividi la notizia:











18 agosto, 2020