Contagi sempre più su, oggi 947

Roma – Non sembra fermarsi la nuova ondata di contagi da Coronavirus in Italia. Oggi, secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute, si contano 947 nuovi positivi (ieri erano 845), con aumenti importanti soprattutto in Lombardia, Lazio e Veneto.

Il totale dei casi registrati da inizio pandemia riprende a correre con forza e arriva a 257mila 065.

Aumentano di molto anche gli attualmente positivi, che oggi sono 16mila 678, 664 in più rispetto a ieri. Di questi, 69 sono i ricoverati in terapia intensiva (+1) e 919 gli ospedalizzati con sintomi più lievi (+ 36).

Alla crescita dei nuovi casi fa da parziale contraltare l’aumento anche dei guariti, che passano dai 180 di ieri ai 274 di oggi. Il totale dei negativizzati è di 204mila 960. I morti oggi sono 9, in leggero aumento rispetto ai 6 di ieri. Il totale è di 35mila 427.

Come ieri, rimangono tre le regioni con più di 100 casi giornalieri registrati: la Lombardia (174), il Lazio (137) e il Veneto (116). Rispetto a 24 ore fa, però, ci sono due regioni che possono dichiarare il contagi zero: Valle d’Aosta e Basilicata. Sotto ai 10 nuovi positivi ci sono Trentino-Alto Adige, Calabria e Molise.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 21 agosto

21 agosto, 2020