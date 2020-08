Contagiata bimba di 2 anni a Rieti – Positivo a un funerale, 200 tamponi

Coronavirus nell'Alto Lazio - Giornata complicata per la Sabina - La piccola fa parte del focolaio del centro estivo: otto casi, tra cui tre minori - Stabili i dati delle Asl di Viterbo e di Roma 4

Viterbo – Coronavirus nell’Alto Lazio: nessun caso nella Tuscia e nei comuni della Asl Roma 4, in Sabina contagiata bimba di 2 anni e disposti duecento tamponi dopo un positivo a un funerale.

A Rieti ieri, martedì 11 agosto 2020, è risultata infetta una bambina di 2 anni. “Link già noto – assicura la Asl – da contatto esterno con una educatrice del centro estivo all’istituto Divino Amore”. La piccola, puntualizza l’unità di crisi della regione Lazio, “non andava al centro”.

Dal focolaio del Divino Amore sono state contagiate già otto persone: tre minori (due bambine di 2 e 7 anni e un bambino di 8), due suore e altrettante maestre e un uomo di 62 anni.

Sempre in Sabina, come fa sapere l’unità di crisi regionale, “si stanno organizzando tamponi per quasi 200 persone che hanno preso parte al funerale di un ragazzo che è morto in un incidente stradale a Poggio Bustone dove si è recato un positivo”. La Asl di Rieti ha fatto scattare la “sorveglianza sanitaria attiva nei confronti di tutti i partecipanti alla cerimonia svoltasi il 2 agosto in un luogo all’aperto. La misura si è resa necessaria per il rilevamento, il 9 agosto, di un uomo risultato positivo al Covid-19 residente a Poggio Bustone”. Iniziate le quarantene. “L’azienda sanitaria locale di Rieti ha individuato i soggetti residenti nel comune di Poggio Bustone venuti in contatto con il contagiato, sottoponendoli all’isolamento”.

In Sabina salgono a 21 i malati. In sorveglianza domiciliare ci sono 187 persone (tutte asintomatiche), nove ne sono uscite nelle ultime 24 ore.

Nella Tuscia nessun nuovo caso né guariti. Gli attualmente infetti restano sei, a cui vanno aggiunti i due migranti che stanno trascorrendo la convalescenza nel centro di accoglienza di Orte. Nel dettaglio, i sei pazienti sono: quattro di Viterbo (un’anziana è ricoverata nel reparto di malattie infettive di Belcolle), uno di Montalto di Castro ricoverato in un ospedale fuori regione e un uomo del Bangladesh residente a Orte.

Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 474 persone: 443 sono guarite, 26 sono morte. In quarantena ci sono 201 cittadini, mentre 4mila 248 hanno concluso l’isolamento domiciliare. Finora sono stati fatti 17mila 446 tamponi, 171 dei quali nelle ultime 24 ore.

Anche nella Tuscia, come nel resto del Lazio, prosegue l’indagine regionale di sieroprevalenza sui sanitari e sulle forze dell’ordine. Finora i laboratori di Belcolle e di Civita Castellana hanno analizzato 4mila 886 test. Su 91 (l’1,86%) sono stati trovati gli anticorpi al virus, mentre solo due hanno poi dato esito positivo pure al Covid.

Restano invariati anche i dati della Asl Roma 4 che ieri non ha registrato nessun nuovo infetto né guariti. I malati sono quattordici: tre a Cerveteri, due a Capena, Civitavecchia e Fiano Romano, uno ad Allumiere, Bracciano, Campagnano, Formello e Ladispoli.

In totale si sono negativizzati 770 pazienti e sono stati fatti 18mila 94 tamponi.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 474 (148 a Viterbo; 326 in provincia)

Attualmente positivi: 6 + 2 migranti a Orte

Guariti: 443

Morti: 25 + 1

Ricoverati: 2 (1 a Belcolle; 1 fuori regione)

In quarantena: 201

Usciti dalla quarantena: 4248

Comuni con ancora positivi

Viterbo: 148 casi (6 morti e 138 guariti)

Orte: 10 casi (9 guariti)

Montalto di Castro: 9 casi (8 guariti)

Migranti positivi: 2 a Orte; 2 a Proceno (ora al Celio)

Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Vignanello: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Graffignano: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

12 agosto, 2020