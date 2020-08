Perugia - Dopo la pubblicazione dei verbali del Cts il leader della Lega Matteo Salvini attacca il premier

Condividi la notizia:











Perugia – “Conte ha sequestrato mezza Italia, saranno gli italiani a licenziarlo”.

“Se io vado a processo il 3 ottobre per avere trattenuto poche decine di immigranti per qualche giorno su una barca, allora portiamo Conte e i suoi al tribunale internazionale perché hanno sequestrato mezza Italia”. E’ il leader della Lega Matteo Salvini a parlare. Il suo intervento a Perugia, durante l’inaugurazione di una sede del suo partito.

Il riferimento di Salvini è ai verbali del Comitato tecnico scientifico che a marzo propose di chiudere l’Italia a zone in seguito alla diffusione del Coronavirus, mentre il governo decise per il lockdown totale.

“Saranno gli italiani a licenziare questo governo – ha aggiunto Salvini -. Non è il ‘palazzo’ che si autoprotegge”.

“La metà dei parlamentari – ha concluso – non ha una vita fuori di lì e voterebbe il governo anche di Pippo, Pluto e Paperino pur di rimanere attaccati alla poltrona. Temo però che in autunno la situazione economico-sociale sarà complicata e saranno gli italiani a chiedere scelte veloci, rapide ed efficienti. Non sarà la Lega a tendere trappole, ci pensano da soli”.

Condividi la notizia:











7 agosto, 2020