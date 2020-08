Continuano a salire i contagi: oggi +401

Coronavirus - Diffusi i dati del ministero della Salute - Ieri erano 384 - 6 i decessi

Roma – Continuano a salire i contagi: +401 rispetto a ieri.

Salgono ancora i contagi per coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 401 nuovi casi, 17 in più di ieri. Il totale sale così a 249.204. Cala, invece, il numero delle vittime che sono sei in un giorno rispetto alle 10 che si sono registrate mercoledì.

Complessivamente, le vittime dall’inizio dell’epidemia sono 35mila 187.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 762, di cui 42 in terapia intensiva.

Per quanto riguarda la situazione delle Regioni, la più più colpita rimane la Lombardia, che ha fatto registrare 118 nuovi casi e 5 decessi per un totale di 16.829. Fa un balzo in avanti (+58) il numero dei casi positivi in Veneto registrati nelle ultime 24 ore con un totale di contagi a 20.352.

Nel corso dell’informativa al Senato sulle misure adottate dal governo per affrontare l’emergenza sanitaria, il ministro Speranza ha precisato che “il contesto è tutt’altro che semplice, perché nel mondo è sicuramente il momento più difficile, con oltre 700mila decessi, e anche in Ue la situazione è tutt’altro che tranquilla”.

6 agosto, 2020