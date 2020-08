Continuano le ricerche della 39enne, ritrovato un paio di scarpe

Crema - Al lavoro sommozzatori, cani molecolari e droni - La sorella di Sabrina all'uomo fermato per omicidio: "Lo perdono, ma ci dica dov'è"

Crema – Continuano senza sosta, per la quarta giornata consecutiva le ricerche di Sabrina Beccalli, la 39enne scomparsa a Crema da Ferragosto.

Gli inquirenti si stanno concentrando su rogge, canali, il fiume Serio e soprattutto il canale artificiale Vacchelli, dove è stato trovato un paio di scarpe che potrebbe essere della donna. Mentre nell’area continuano a muoversi droni e cani molecolari, nei corsi d’acqua si stanno immergendo i sommozzatori.

Della donna non si hanno più notizia da giorni ormai, nonostante la sua auto sia stata ritrovata completamente bruciata, con all’interno la carcassa di un cane carbonizzata.

Nel frattempo un suo conoscente è stato fermato con le accuse di omicidio e distruzione di cadavere: sarebbe stato visto quella sera alla guida della Fiat Panda della 39enne. Di fronte ai magistrati si è avvalso della facoltà di non parlare, mentre la sorella di Sabrina Beccalli fa un appello: “Lo perdono, sono pronta anche a perdonarlo. Ma dica subito dove è Sabrina. Ci faccia trovare il corpo di mia sorella. Non posso non sapere dove è adesso mia sorella”.

20 agosto, 2020