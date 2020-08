“Contrasto Covid-19, Fiumicino e Ciampino aeroporti più sicuri d’Europa”

Roma - Soddisfatto l'assessore Alessio D'Amato

Roma – “Siamo felici di contribuire come sistema sanitario regionale a questo importante riconoscimento internazionale per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino primi nell’Unione Europea. Un impegno per la tutela e per il benessere dei viaggiatori e del personale aeroportuale e nella lotta alla diffusione del Covid-19. Gli aeroporti di Roma sono il biglietto da visita della città capitale del Paese. Oggi Roma è più sicura”. Lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato in merito al riconoscimento per gli scali capitolini di Fiumicino e Ciampino dell’Airport Health Accreditation rilasciato dall’Airport Council International (ACI) l’associazione internazionale che rappresenta circa 2 mila aeroporti.

21 agosto, 2020