Contributo alle biblioteche per l’acquisto di libri, 195mila euro per 29 comuni della Tuscia

Il giornale di mezzanotte - Cultura - I fondi arrivano dal ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo

Viterbo – (s.s.) – Dal ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo 195mila euro per le biblioteche della Tuscia.

Una parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali è destinato al “contributo alle biblioteche per acquisto di libri per il sostegno all’editoria libraria”.

L’elenco dei comuni beneficiari è stato pubblicato nei giorni scorsi dalla direzione generale biblioteche e diritto d’autore. Per la provincia di Viterbo i comuni che riceveranno i fondi sono 29. Le strutture, invece, sono 32. La cifra totale destinata al viterbese supera i 195mila euro.

Il contributo va dai 30mila euro di Viterbo ai poco più di 2mila di Bolsena, Carbognano, Castel Sant’Elia, Gallese e Monte Romano.

Samuele Sansonetti

Contributo alle biblioteche per l’acquisto di libri

Acquapendente (biblioteca comunale) 10.001,9 euro

Blera (biblioteca comunale) 5.000,95 euro

Bolsena (biblioteca comunale) 2.143,26 euro

Canepina (biblioteca comunale) 5.000,95 euro

Capranica (biblioteca comunale) 5.000,95 euro

Carbognano (biblioteca comunale) 2.143,26 euro

Castel Sant’Elia (biblioteca comunale) 2.143,26 euro

Castiglione in Teverina (biblioteca comunale) 5.000,95 euro

Civita Castellana (biblioteca comunale) 10.001,9 euro

Fabrica di Roma (biblioteca comunale) 10.001,9 euro

Faleria (biblioteca comunale) 5.000,95 euro

Gallese (biblioteca comunale) 2.143,26 euro

Gradoli (biblioteca comunale) 5.000,95 euro

Grotte di Castro (biblioteca comunale) 10.001,9 euro

Ischia di Castro (biblioteca comunale) 5.000,95 euro

Marta (biblioteca comunale) 10.001 euro

Montalto di Castro (biblioteca comunale) 5.000,95 euro

Monte Romano (biblioteca comunale) 2.143,26 euro

Monterosi (Biblos) 5.000,95 euro

Nepi (biblioteca comunale) 5.000,95 euro

Oriolo Romano (biblioteca comunale) 5.000,95 euro

Ronciglione (biblioteca comunale) 5.000,95 euro

San Lorenzo nuovo (biblioteca comunale) 5.000,95 euro

Soriano nel Cimino (biblioteca comunale) 10.001,9 euro

Tarquinia (biblioteca comunale) 10.001,9 euro

Vasanello (biblioteca comunale) 5.000,95 euro

Vetralla (biblioteca comunale) 5.000,95 euro

Vignanello (biblioteca comunale) 10.001,9 euro

Viterbo (biblioteca archivio di stato) 5.000,95 euro

Viterbo (biblioteca comunale) 10.001,9 euro

Viterbo (biblioteca centro ricerche per la storia dell’alto Lazio) 5.000,95 euro

Viterbo (consorzio gestione delle biblioteche degli Attenti e Anselmi) 10.001,9 euro

28 agosto, 2020