Controesodo estivo, bollino rosso per il weekend

Roma - Divieto di transito dei mezzi pesanti per il 22 agosto, dalle 8 alle 16, e per il 23, dalle 7 alle 22

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Al via il primo fine settimana di rientro dalle vacanze che prevede bollino rosso nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 agosto.

Lungo i 30mila km di rete Anas (gruppo Fs Italiane) è infatti previsto un incremento di traffico per il controesodo verso i grandi centri urbani e le regioni del nord, ma anche per le ultime partenze in direzione delle località turistiche, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l’itinerario E45. Più degli altri anni, a causa dell’emergenza sanitaria, gran parte degli italiani si è spostata all’interno del paese contribuendo a un incremento del traffico sulle strade.

Ricordiamo che è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti domani 22 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 23 dalle 7 alle 22.

Anas ha predisposto un piano di gestione che comprende tra l’altro l’impiego di 2mila 500 addetti e il monitoraggio 24 ore su 24 della rete di competenza. Per l’assistenza e il pronto intervento sono a disposizione degli utenti 200 operatori impegnati tra la sala situazioni nazionale e le 21 sale operative territoriali, tra cui quella dell’autostrada A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, dove Anas opera in affiancamento alla polizia stradale.

Il monitoraggio 24 ore su 24 del traffico riguarderà in particolare i principali assi strategici. Tra questi la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna.

Il controllo anche sul grande raccordo anulare di Roma, la A91 Roma Fiumicino e la strada statale 148 Pontina nel Lazio, rientrata in gestione ad Anas a gennaio 2019 nell’ambito del piano ‘rientro strade’ e arteria particolarmente trafficata, che insieme alla Ss7 Appia assicura i collegamenti tra Roma e il Garigliano.

Il monitoraggio anche sull’itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna; sui versanti tirrenico e adriatico del centro Italia le direttrici Ss1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), Ss16 Adriatica (Puglia, Abruzzo ed Emilia Romagna).

Infine al nord i raccordi autostradali Ra13 ed Ra14 in Friuli Venezia Giulia dai valichi di confine, la Ss36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la Ss45 di Val Trebbia in Liguria, il raccordo autostradale Ra10 Torino Caselle in Piemonte, la Ss26 della Valle D’Aosta e la Ss309 Romea tra Emilia Romagna e Veneto.

Anas anche quest’anno offre agli utenti un viaggio informato. Le notizie sulla viabilità sono disponibili sul sito e attraverso i canali social.

Anas

21 agosto, 2020