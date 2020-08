Rientri dalle vacanze nella Tuscia, 127 tamponi e dieci positivi

Coronavirus - Ieri altri due casi scoperti al drive-in di Belcolle: i giovani pazienti tornavano da Croazia e Sardegna - Zero contagi nel resto dell'Alto Lazio

Viterbo – Coronavirus nell’Alto Lazio: due casi nella Tuscia, zero in Sabina e nel territorio della Asl Roma 4. Un guarito a Civitavecchia.

Ieri, martedì 18 agosto, la Asl di Viterbo ha registrato due nuovi positivi, per un totale di 488 dall’inizio dell’emergenza. Si tratta di un ragazzo di Blera rientrato da un viaggio in Croazia e di una giovane romana che si trova a Tarquinia e proveniente da una soggiorno in Sardegna. Entrambi si sono sottoposti al tampone al drive-in di Belcolle.

Da venerdì a lunedì, ovvero in soli quattro giorni, alla postazione drive-in allestita all’ospedale di Viterbo sono stati fatti 127 test a persone di ritorno dalle vacanze. Dieci hanno dato esito positivo.

Resta fermo a 444 il totale dei guariti, mentre salgono a 19 gli attualmente infetti. Otto pazienti sono a Viterbo (un’anziana è ricoverata nel reparto di malattie infettive di Belcolle), due a Civita Castellana, uno a Blera, Capodimonte, Montefiascone, Nepi, Tarquinia, un 30enne statunitense è in convalescenza a Bassano in Teverina, un 19enne di Grotte di Castro, un uomo del Bangladesh residente a Orte e una ragazza di Sutri che lavora in una residenza per anziani della provincia di Roma. A questi vanno aggiunti i due migranti che si trovano nel centro di accoglienza di Orte.

In quarantena ci sono 165 persone, mentre 4mila 391 hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare. Finora sono stati fatti 18mila 428 tamponi, 222 nelle ultime 24 ore.

Anche nella Tuscia, come nel resto del Lazio, non si ferma l’indagine regionale di sieroprevalenza sui sanitari e sulle forze dell’ordine. Finora i laboratori di Belcolle e di Civita Castellana hanno analizzato 4mila 995 test. Su 93 (l’1,88%) sono stati trovati gli anticorpi al virus, mentre solo due hanno poi dato esito positivo pure al Covid.

Nessun aggiornamento per la Sabina. I malati restano venticinque: ieri zero nuovi casi e nessuna guarigione. In sorveglianza domiciliare ci sono 133 persone, tutte asintomatiche. Nelle ultime 24 ore, in dieci ne sono uscite.

Zero contagi anche nel territorio della Asl Roma 4, ma a Civitavecchia un paziente si è negativizzato. Sale a 776 il totale dei guariti e scende a 41 quello degli attualmente infetti. I casi sono: undici a Cerveteri e otto Civitavecchia, cinque a Santa Marinella, tre ad Anguillara e Castelnuovo di Porto, due a Bracciano, Formello e Riano, uno a Campagnano, Capena, Ladispoli e Sacrofano.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 19mila 259 tamponi. Per quanto riguarda l’indagine di sieroprevalenza, al 17 agosto, su 3mila 457 test eseguiti, 82 hanno dato esito positivo.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 488 (152 a Viterbo; 336 in provincia)

Attualmente positivi: 19 + 2 migranti a Orte

Guariti: 444

Morti: 25 + 1

Ricoverati: 1 a Belcolle

In quarantena: 165

Usciti dalla quarantena: 4391

Comuni con ancora positivi

Viterbo: 152 casi (6 morti e 138 guariti)

Montefiascone: 36 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 25 casi (1 morto e 23 guariti)

Orte: 10 casi (9 guariti)

Civita Castellana: 9 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (6 guariti)

Capodimonte: 4 casi (3 guariti)

Sutri: 4 casi (3 guariti)

Blera: 3 casi (2 guariti)

Nepi: 3 casi (2 guariti)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Migranti positivi: 2 a Orte; 2 a Proceno (ora al Celio)

Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Montalto di Castro: 9 casi (9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Vignanello: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Graffignano: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

19 agosto, 2020