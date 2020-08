Coronavirus, 2 nuovi positivi e 3 guariti nell’Alto Lazio

Covid-19 - I contagiati delle ultime 24 ore sono entrambi di Rieti: un uomo e un bambino

Viterbo – Situazione Coronavirus pressoché stabile nell’Alto Lazio nelle ultime 24 ore. Il dato complessivo è di due nuove persone contagiate e tre guarite.

I due positivi sono entrambi di Rieti: uno è un bambino con link epidemiologico collegato al centro estivo già chiuso nei giorni scorsi, l’altro è un uomo. In tutta la provincia sale a 15 il totale di chi ha il Covid-19.

Nella Tuscia, invece, la Asl segnala due guariti, entrambi di Montalto di Castro. Gli attuali positivi della provincia di Viterbo registrati dalla Asl sono quindi cinque: una donna ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Belcolle e quattro persone, tutte del capoluogo, che stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

A questi però dovrebbero essere aggiunti altre due persone: una che era stata ricoverata in una struttura fuori regione e un migrante che si trova al centro d’accoglienza di Orte. Nelle settimane scorse anche altri tre stranieri erano risultati positivi al tampone (uno sempre a Orte e due a Proceno), ma questi sono già stati spostati all’ospedale militare Celio di Roma, quindi non si trovano più nella Tuscia.

Per quanto riguarda la Asl Roma 4, infine, ieri è guarito un uomo a Ladispoli per un totale in tutto il territorio di 13 attualmente positivi: 3 a Cerveteri, 2 a Fiano Romano, 2 a Capena e uno ad Allumiere, Bracciano, Campagnano, Civitavecchia, Formello e Ladispoli.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 474 (144 a Viterbo; 330 in provincia) + 1 fuori regione + 4 migranti

Attualmente positivi: 7

Guariti: 443

Morti: 25 + 1

In quarantena: 218

Usciti dalla quarantena: 4214

Comuni con ancora positivi

Orte: 10 casi (9 guariti)

Viterbo: 148 casi (6 morti e 138 guariti)

Migranti positivi

Orte: 2 (1 già trasferito al Celio)

Proceno: 2 (2 già trasferiti al Celio)

Viterbesi fuori regione: 1

Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Montalto di Castro: 8 casi (8 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Vignanello: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Graffignano: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

10 agosto, 2020