Roma – “Coronavirus, contagi tra bambini aumentati di sette volte”.

Nuovi aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus nel mondo arrivano dall’Organizzazione mondiale della sanità. L’Oms ha pubblicato nuovi dati in cui specifica che il numero di casi di Covid-19, dal 24 febbraio scorso, si è moltiplicato per sette tra bambini e neonati e per sei tra i giovani.

“Questa tendenza può essere spiegata – ha affermato l’Oms – tra gli altri, dai seguenti fattori: diagnosi precoce e test inizialmente incentrati sull’identificazione di casi con sintomi gravi, che si vedono più frequentemente tra le persone anziane; rilevamento di casi più lievi; test più estesi; epicentri di focolai che si spostano in paesi con profili di età più giovane; o un aumento dei comportamenti a rischio dopo l’allentamento delle misure di distanziamento sociale”.

7 agosto, 2020