Altra impennata di contagi da Covid, oggi 845

Coronavirus - Ministero della Salute - Tre regioni (Lombardia, Veneto e Lazio) oltre i 100 casi, nessuna a zero - I morti sono 6

Roma – Prosegue in maniera preoccupante la crescita dei nuovi casi di contagio da Coronavirus in Italia. Nel bollettino del ministero della Salute di oggi si contano 845 positivi accertati, un numero che non si registrava ormai da diverse settimane. Il totale dei casi censiti dall’inizio della pandemia sale a 256mila 118.

Aumento considerevole anche degli attualmente positivi, che solo oggi crescono di 654 unità e si portano a 16mila 014. Due in più i ricoverati in terapia intensiva (da 66 a 68), mentre la casella degli ospedalizzati con sintomi più lievi conta +17 rispetto a ieri (ora 883).

Sostanzialmente stabile il numero dei morti: oggi 6 contro i 7 di ieri, per un totale di 35mila 418. I guariti, invece, sono 180 e cioè meno della metà di ieri, quando erano stati 364. Il totale si aggiorna a 204mila 686.

Tre regioni oggi contano più di 100 casi: il Veneto (159), la Lombardia (154) e il Lazio (115). Sotto i 10 nuovi positivi ci sono solo provincia di Trento, Abruzzo, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata, ma nessuna riesce a mantenersi a contagi zero.

20 agosto, 2020