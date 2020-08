Coronavirus, rinviate le elezioni politiche in Nuova Zelanda

Auckland - Dopo 102 giorni senza nessun caso, desta preoccupazione un nuovo focolaio con 58 nuovi contagi

Auckland – Le elezioni politiche in Nuova Zelanda, previste per il 19 settembre, saranno rinviate al 17 ottobre.

Il rinvio è stato reso necessario poiché sono state introdotte nuove chiusure in tutto il paese per arginare l’avanzata della pandemia di Coronavirus. Jacinda Ardern, primo ministro della Nuova Zelanda, ha assicurato che il rinvio di un mese garantirà di riorganizzare il sistema elettorale in modo da garantire la massima sicurezza a tutti.

“Fino al 17 ottobre, tra nove settimane – ha dichiarato Jacinda Ardern -, tutte le parti interessate avranno il tempo di programmare le iniziative di campagna elettorale e la Commissione nazionale di preparare i passi necessari a garantire agli elettori di votare in un luogo sicuro e accessibile. Inoltre, voglio confermare che non verrà ulteriormente cambiata la data del voto”.

Dopo aver trascorso 102 giorni senza nessun caso, la Nuova Zelanda ha registrato un nuovo focolaio che ha portato 58 nuovi contagi.

18 agosto, 2020