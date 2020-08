“Coronavirus, la seconda onda non sarà della stessa portata della prima”

Covid-19 - Il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli sui possibili sviluppi della pandemia

Roma – “Coronavirus, se ci sarà la seconda onda non sarà della stessa portata della prima”. Il presidente del consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli sui possibili sviluppi della pandemia di Covid-19.

“La seconda ondata – ha detto Locatelli – non sappiamo se ci sarà ma comunque non sarà della stessa portata di quella che abbiamo dovuto affrontare a fine febbraio, marzo e aprile”.

Il presidente del Consiglio superiore di Sanità ha sottolineato l’importanza delle strategie adottate in Italia per contrastare la pandemia.

“Adesso il Paese è in grado di garantire strategie cruciali – ha aggiunto – per individuare e circoscrivere i focolai epidemici e produrre dispositivi individuali per prevenire la diffusione del contagio”.

20 agosto, 2020