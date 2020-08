Coronavirus, l’Italia supera quota 250mila casi e i morti sono 35.203

Ministero della Salute - Contagi in calo rispetto a ieri (347 contro 552), ma i decessi risalgono a 13

Roma – Con i 347 di oggi, l’Italia raggiunge e supera quota 250mila casi di Coronavirus accertati dall’inizio della pandemia. Per la precisione, il dato arriva a 250mila 103. A parziale consolazione, c’è da segnalare la riduzione del numero dei nuovi contagi rispetto a ieri e l’altro ieri, quando il valore faceva registrare rispettivamente 552 e 402 casi.

Risalgono, invece, i morti. Oggi 13, contro i 3 di ieri, per un totale di 35.203. I guariti sono 305, per un totale di 201mila 947.

Cresce, ma in maniera meno forte di ieri, il dato degli attualmente positivi, che si portano a 12mila 953 (+ 29 rispetto a 24 ore fa). Sempre stabile a 42 il numero dei ricoverati in terapia intensiva.

Per quanto riguarda la diffusione territoriale, scende il dato del Veneto, che ieri aveva registrato una preoccupante impennata fino a 183 casi e oggi si ferma a 63. La regione più contagiata, quindi, torna a essere la Lombardia, con 76 casi. L’Emilia-Romagna è a quota 44 e il Piemonte a 31.

Buone notizie per Sardegna e Molise, che oggi tornano a far registrare contagi zero.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute dell’8 agosto

8 agosto, 2020