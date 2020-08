Ginevra - Lo ha riferito Hans Kluge, direttore dell'Organizzazione mondale della sanità per l'Europa, sull'andamento dell'emergenza Covid-19

Ginevra – “Coronavirus, non possiamo far ripartire le società senza riaprire le scuole”. Lo h riferito Hans Kluge, direttore dell’Organizzazione mondale della sanità per l’Europa sull’andamento dell’emergenza Covid-19.

“Quello che sappiamo – ha detto Kluge in conferenza stampa – è che noi non possiamo far ripartire le società senza riaprire prima di tutto le scuole. È per questo che stiamo focalizzando gli Stati della regione europea su questa questione”.

Proprio sulla riapertura delle scuole il direttore dell’Oms Europa si è maggiormente soffermato in conferenza stampa.

“Finora – ha sottolineato Kluge – si è visto che non sono stati i contesti scolastici a dare il principale contributo alla pandemia. Ci sono però sempre più pubblicazioni che si aggiungono all’insieme di evidenze sul fatto che i bambini giocano un ruolo nella trasmissione. Quindi, questa è una delle incognite ma sicuramente la massima priorità per i responsabili politici all’Organizzazione mondiale della sanità”.

Kluge ha poi rimarcato l’importanza delle misure anti contagio in previsione della riapertura delle scuole e dell’arrivo della stagione influenzale.

“I governi – ha concluso il direttore dell’Oms Europa – devono aumentare l’attività di screening con i test e il contact tracing, rafforzare le cure primarie e i sistemi sanitari e le persone devono seguire le misure di salute pubblica”.

27 agosto, 2020