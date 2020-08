Covid-19 - E' il bilancio dei nuovi casi registrati nell'Alto Lazio nella giornata di ieri - Non ce ne sono invece nella Asl di Viterbo e in quella del territorio di Roma 4

Viterbo – Coronavirus, positiva una donna di Rieti.

E’ il bilancio dei nuovi casi registrati nell’Alto Lazio nella giornata di ieri. Non ce ne sono invece nella Asl di Viterbo e in quella del territorio di Roma 4.

Nella Tuscia, alle 11 di ieri, il numero dei positivi al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, resta a 470 di cui 26 sono i casi accertati in strutture extra Asl.

La Asl di Rieti, invece, “all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore ha registrato un nuovo soggetto positivo al test Covid 19. Si tratta di una donna, di nazionalità italiana, residente/domiciliata a Rieti, con link già noto e isolato. In corso ulteriori indagini epidemiologiche.

Il totale dei positivi in provincia di Rieti è salito a 10, 148 i contatti in sorveglianza domiciliare, zeri i sintomatici. 7 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare. Gli operatori del Servizio di Igiene pubblica della Asl di Rieti, monitorano giornalmente i casi descritti sul territorio ed effettuano le indagini epidemiologiche necessarie alla valutazione e verifica di eventuali casi sospetti”. Nella Asl Roma 4, “la Regione Lazio ha comunicato che ieri non ci sono nuovi casi positivi riscontrati. Sono guarite sei persone a Castelnuovo di Porto e 766 dall’inizio dell’epidemia Il totale complessivo per Comuni (si riportano solo quelli che hanno attualmente casi positivi) è Allumiere un positivo, Campagnano due positivi, Capena due positivi, Cerveteri un positivo, Civitavecchia un positivo, Fiano Rromani due positivi, Formello un positivo, Ladispoli tre positivi e Riano un positivo”.

Nella Tuscia, ieri, non si sono verificati nuovi casi di guarigione. Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 1 è ricoverata in una struttura ospedaliera regionale, 2 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Resta a 441 il numero delle persone negativizzate, 25 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.

Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 16726 tamponi, 144 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 210 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 4136 hanno invece concluso il periodo di isolamento”.

Coronavirus, i numeri della Tuscia Casi totali: 474 (144 a Viterbo; 330 in provincia)

Attualmente positivi: 7

Guariti: 441

Morti: 25 + 1 In quarantena: 210

Usciti dalla quarantena: 4085 Comuni con ancora positivi

Orte: 10 casi (9 guariti) + 1 migrante

Montalto di Castro: 8 casi (6 guariti)

Proceno: 2 migranti positivi Comuni Covid-free

Viterbo: 144 casi (6 morti e 138 guariti)

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Vignanello: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Graffignano: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

6 agosto, 2020