Alto Lazio - Nessun caso registrato dalla Asl di Viterbo e da quella di Roma 4

Condividi la notizia:











Viterbo – Coronavirus, positive due donne a Rieti.

Nessun caso, invece, è stato accertato su cittadini residenti o domiciliati nella Tuscia e dalla Asl Roma 4.

In totale, alle 11 di ieri mattina, i casi di positività al Covid-19 nella provincia di Viterbo, residenti o domiciliati nella Tuscia, restano 470 di cui 26 sono i casi accertati in strutture extra Asl.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus una è ricoverata in una struttura ospedaliera regionale e due stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Resta a 441 il numero delle persone negativizzate, 25 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.

Sempre nella Tuscia, dall’inizio dell’emergenza, sono stati effettuati 16859 tamponi, 133 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 219 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 4147 hanno invece concluso il periodo di isolamento.

Per quanto riguarda la Asl di Rieti, “all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano due nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si tratta di due donne, di nazionalità italiana, residenti/domiciliate a Rieti, con link familiare già noto e isolato. In corso ulteriori indagini epidemiologiche. Il totale dei positivi in provincia di Rieti è di 12 , 177 i contatti in sorveglianza domiciliare e 0 i sintomatici. 5 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare”.

Avverte la direzione sanitaria: “Il calo diffuso di tensione registrato in queste settimane, che abbiamo sottolineato e richiamato pubblicamente in tutti i comunicati stampa e note informative emanati fino ad oggi, non può essere oltremodo tollerato, perché ne va della salute di ognuno di noi. In particolare, stiamo osservando che in molti casi, i giovani continuano a girare senza mascherina e si assembrano in piazze e strade diventando un pericolo per loro stessi e per i propri cari. Dall’altra parte, abbiamo i casi di importazione, di rientro o in transito nel nostro territorio, che vanno individuati e isolati precocemente per evitare la diffusione del virus: fenomeno, quest’ultimo, che l’Azienda sta contrastando con screening massivi e con il contributo dei Sindaci dei comuni della provincia. E’ necessario non abbassare la guardia ed elevare al massimo il senso di responsabilità”.

Nessun caso anche nel territorio della Asl Roma 4, la Regione Lazio ha infatti comunicato che il 6 agosto non ci sono stati nuovi casi positivi. Dall inizio dell’epidemia sono guarite 766 persone e sono stati effettuati 17.806 tamponi. Il totale complessivo per Comuni (si riportano solo quelli che hanno attualmente casi positivi) è:

Allumiere: 1 positivo

Campagnano: 2 positivi

Capena: 2 positivi

Cerveteri: 1 positivo

Civitavecchia: 1 positivo

Fiano Romano : 2 positivi

Formello: 1 positivo

Ladispoli : 3 positivi

Riano: 1 positivo

Coronavirus, i numeri della Tuscia Casi totali: 474 (144 a Viterbo; 330 in provincia)

Attualmente positivi: 7

Guariti: 441

Morti: 25 + 1 In quarantena: 219

Usciti dalla quarantena: 4085 Comuni con ancora positivi

Orte: 10 casi (9 guariti) + 1 migrante

Montalto di Castro: 8 casi (6 guariti)

Proceno: 2 migranti positivi Comuni Covid-free

Viterbo: 144 casi (6 morti e 138 guariti)

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Vignanello: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Graffignano: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











7 agosto, 2020